Vecino ceduto a chiunque nell’ultimo giorno di mercato ma Inter mai interpellata

Vecino è il nome più caldo in casa nerazzurra in queste ultimissime battute di mercato invernale. Al centrocampista uruguayano è stata messa virtualmente più di una maglia ma in casa Inter le idee sono piuttosto chiare già da tempo

ULTIMA TRATTATIVA – Le ultime ore di mercato sono ancora in corso. Il gong in Italia arriverà alle ore 20:00, pertanto ci sono poco meno di quattro ore per chiudere le ultime operazioni. Ultime operazioni che non dovrebbero interessare l’Inter, che ha già definito il suo mercato sia in entrata sia in uscita. Eccezion fatta per due situazioni da sistemare solo a livello di dettagli (vedi articolo). E per operazioni minori. Da ore si ipotizza l’uscita last minute di Matias Vecino, accostato a diverse squadre (Fiorentina e Lazio in Italia, ndr), ma l’Inter – in realtà – non ha mai dovuto prendere in considerazione offerte reali. Almeno finora. La cessione di Vecino, possibile solo in caso di offerta tale da garantire all’Inter il denaro e soprattutto il tempo necessario per trovare un sostituto già a gennaio, non è prevista a condizioni diverse. Né a costo zero né a mercato chiuso, quindi senza acquistare un altro centrocampista in sostituzione. E difficilmente nelle prossime ore qualcuno offrirà soldi veri per convincere l’Inter a privarsi del centrocampista uruguayano con cinque mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza di contratto. Si attende solo la lancetta sulle ore 20:00 per avere la conferma: Vecino è destinato a restare all’Inter.