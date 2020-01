Vecino, caso rientrato: gioca con la Fiorentina e può rimanere – TS

“Tuttosport” scrive che in casa Inter è rientrato il caso Vecino. L’uruguaiano giocherà stasera in Coppa Italia e sembra destinato a rimanere.

CAMBIAMENTO – Il calciomercato può cambiare in fretta. Vecino, non essendo state ritenute congrue le offerte arrivate (nessuna da 20 milioni), e valutando i pro e i contro della situazione (fra i contro, sostituirlo in tre giorni con un giocatore “da Inter” e non uno tanto per fare numero), alla fine resterà. Certo, il mercato chiude il 31 gennaio e tutto potrebbe accadere, ma il cortocircuito col tecnico pare essere rientrato. E stasera l’uruguaiano, non solo sarà fra i convocati, ma dovrebbe anche giocare da titolare contro la Fiorentina.