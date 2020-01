Vecino-Allan, ipotesi difficile: diverse valutazioni. Le piste inglesi… – SM

Secondo quando riportato da “Sportmediaset”, l’ipotesi di uno scambio tra Allan e Matias Vecino non è percorribile. Le difficoltà nascono da una diversa valutazione dei due giocatori da parte di Inter e Napoli. Sono sempre aperte le piste inglesi per l’uruguayano: le ultime

IPOTESI LONTANA – La suggestione di uno scambio tra Allan e Matias Vecino rischia di rimanere come tale. La possibilità, sfiorata nella giornata di ieri, è di difficile concretizzazione per la diversa valutazione dei due giocatori. Complicato, dunque, pensare a uno scambio alla pari tra i due. Non è comunque chiusa la possibilità che l’uruguayano lasci l’Inter: per Vecino rimangono aperti le piste inglesi, anche se in questo momento sembrano essersi raffreddate. Le due ipotesi più probabili sono Tottenham e Manchester United, con i Red Devils avanti agli Spurs.