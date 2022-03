Vecino ai saluti: (ultima) arma tattica solo in caso di emergenza per l’Inter

Vecino non sta giocando una stagione da protagonista all’Inter, nemmeno quest’anno. Il centrocampista uruguayano è retrocesso in tutte le gerarchie di Inzaghi e la separazione in estate appare ormai scontata

ADDIO VICINO – L’avventura di Matias Vecino in maglia nerazzurra è ormai agli sgoccioli. Il centrocampista uruguayano, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, non ha mai discusso il possibile prolungamento con la società. E non sono previsti incontri per discuterne. Almeno per il momento. Lo status di Vecino nella rosa dell’Inter è quello dell’ultima riserva in mezzo al campo. E in generale, l’ultima ruota del carro guidato da Simone Inzaghi quando tutto sembra ormai compromesso. L’ingresso in campo a Liverpool lo ha dimostrato. Nel finale tutti aspettavano/chiedevano l’ingresso di Edin Dzeko, ma Inzaghi ha inserito Vecino. Una scelta per nulla tecnica, solo tattica. Anzi, strategica. L’idea di Inzaghi era quella di cercare l’insperato 0-2 in inferiorità numerica puntando sull’effetto confusione. E Vecino in questo è un top player… Nella prossima stagione l’Inter proverà a completare il centrocampo con una mezzala più ordinata ma soprattutto più sostenibile a livello contabile. I 2.5 milioni netti di ingaggio percepiti da Vecino al momento sono fuori budget. Salvo soprese, questi saranno gli ultimi mesi di Vecino a Milano.