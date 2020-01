Vecino ai saluti, l’Inter valuta un nuovo innesto: si torna su De Paul – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter sta lavorando alla cessione di Vecino. Con la sua uscita torna di moda la pista che porta a De Paul.

RITORNO DI FIAMMA – I movimenti a centrocampo non sono finiti con Eriksen per l’Inter, considerato che Matias Vecino è sul mercato dopo che si è incrinato definitivamente il suo rapporto con Conte. L’uruguaiano ha molto mercato e ora la società valuterà con attenzione come risolvere la sua situazione. Se il numero 8 uscisse servirebbe un nuovo innesto a centrocampo. Tramontato l’obiettivo Vidal, in casa nerazzurra potrebbe riprendere quota il nome di Rodrigo De Paul che, grazie alla sua duttilità, può essere l’uomo giusto per completare la rosa.