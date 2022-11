Vazquez piace all’Inter ma solo in prestito, il Valencia fissa il prezzo – SM

L’Inter lavora già sul mercato e possibili colpi in vista di gennaio. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra continua a guardare in Liga, in particolare Jesus Vazquez (ecco chi è).

DAL MERCATO – Inter già a lavoro sul mercato e pensa sempre a Jesus Vazquez del Valencia. L’esterno mancino può arrivare in prestito. Il club spagnolo ha bisogno di incassare 16 milioni, preferibilmente già dal mercato invernale. Per il terzino si parla di un prestito oneroso di 1 milione più diritto di riscatto fissato a circa 7-8 milioni.