Vazquez, non solo Inter. Ci prova il Torino: la richiesta del Valencia – TS

Jesus Vazquez è uno dei profili seguiti dall’Inter per rinforzare la fascia sinistra. Sul 19enne del Valencia, però, non solo i nerazzurri: secondo Tuttosport c’è l’interesse anche del Torino

SONDAGGI – Jesus Vazquez è uno dei profili monitorati dalla dirigenza dell’Inter per rinforzare la corsia di sinistra. Il club nerazzurro, però, deve guardarsi da una concorrente in Serie A. Secondo Tuttosport, infatti, sul talento del Valencia è forte l’interesse del Torino, alla ricerca di un esterno sinistro visto il futuro in bilico di Aina e di Singo. L’esterno, chiuso da Gaya nel club, può partire già nel mercato di gennaio ed il club granata ha fatto i primi sondaggi col club spagnolo per un prestito con diritto di riscatto. Il prezzo del cartellino del calciatore si aggira attorno ai 4,5 milioni.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto