Vasquez-Arnautovic scaldano l’asse Genoa-Inter: una pista da seguire! – TS

A pochi giorni da Genoa-Inter prende piede un’ipotesi di mercato che vede i due club, insieme a Johan Vasquez e Marko Arnautovic, protagonisti.

ASSE CALCO – Riflettori puntati su Genoa-Inter e non solo per la sfida d’esordio in Serie A del prossimo sabato. Il mercato continua a fare da padrone, rendendo interessante l’asse Genova-Milano per alcune particolari ipotesi. Quella che vede Albert Gudmundsson protagonista ha ormai perso quota, al contrario di quelle riguardanti altri due nomi: quelli di Johan Vasquez e Marko Arnautovic. I due sembrano potersi incrociare in quest’ultimo atto di mercato dei due club, che hanno esigenze e intenzioni precise in vista della prossima stagione. Come ha spiegato lo stesso Simone Inzaghi ieri, l’Inter ha la necessità di ottenere un nuovo difensore e il messicano del Genoa è tra le alternative vagliate dalla dirigenza. Dall’altra parte, invece, c’è il club ligure, che ha l’urgenza di rimpiazzare Retegui con un attaccante alla sua altezza, come potrebbe esserlo l’austriaco nerazzurro.

Vasquez all’Inter per Arnautovic al Genoa? Ecco cosa c’è sotto!

IPOTESI – A tutto questo si aggiunge la volontà del team di Viale della Liberazione di voler individuare un difensore meno importante rispetto a quanto lo sia Vasquez. Tuttavia, difficilmente la dirigenza nerazzurra si tirerebbe indietro di fronte a un’ipotetica trattativa nella quale potrebbe rientrare anche Arnautovic. Per questi motivi l’asse Genoa-Inter va monitorato, insieme alle intenzioni dei calciatori protagonisti della vicenda. Il futuro di Vasquez all’Inter, infatti, dipende dalla volontà di Arnautovic di accogliere un eventuale invito del Genoa. Tutto per ora, però, resta solo un’ipotesi, seppur suggestiva, di mercato.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino