Varandas (pres. Sporting Lisbona): “Acuna tra i terzini top al mondo. Lui…”

Intervenuto ai microfoni di Canal 11, Frederico Varandas, presidente dello Sporting Lisbona, ha parlato di Marcos Acuna, terzino sinistro accostato all’Inter

ELOGIO – Queste le parole di Frederico Varandas, presidente dello Sporting Lisbona, riportate dal sito di Record su Marcos Acuna, terzino sinistro accostato all’Inter. «È uno dei giocatori che offre ai giovani molta esperienza. Giocando in un sistema a tre, Acuna è uno dei migliori terzini al mondo. Spesso non è stato capito per la sua passione e il suo impegno. È una delle risorse principali dello Sporting. È un internazionale argentino».