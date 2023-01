Vanni: «L’Inter farà di tutto per trattenere Skriniar, l’offerta è stata fatta»

Franco Vanni, ospite a Sportitalia, ha parlato riguardo il rinnovo di Milan Skriniar, tematica ancora calda in casa Inter nonostante la vittoria di ieri.

OFFERTA – Secondo Franco Vanni, l’Inter ha ha fatto di tutto per rinnovare il centrale slovacco: «Per Skriniar l’Inter farà tutto ciò che può per trattenerlo. L’offerta è quella. Si tratta di circa sei milioni più bonus, ovvero il tetto massimo della società. Nella follia del calcio odierno sono forse anche pochi. Il problema è che ora i prezzi li fa la Premier League. Le squadre italiane si trovano a dover pagare stipendi come quelli dei top club europei. Non avendo però la base economica per farlo. Si tratta di una situazione assurda. Il calcio oggi è così. Tra un po’ si smetterà di disperarsi per i rinnovi che non arrivano». L’Inter non alzerà infatti l’offerta per il difensore, si attende la sua risposta.