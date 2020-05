Vanni: “Icardi, Inter ha tempi stretti. Lautaro Martinez? Non uno scherzo…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Buongiorno Sportiva”, Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, ha parlato del futuro degli attaccanti di proprietà dell’Inter, Mauro Icardi e Lautaro Martinez

COPPA ITALIA – Queste le parole di Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, ha parlato della ripartenza della Coppa Italia. «Si gioca prima la coppa per far ripartire il calcio e fare tutti contenti. Ma questa soluzione ha fatto infuriare i 4 club interessati perché non vogliono sacrificare e sfasciare i propri tesserati giocando 3 partite in una settimana».

SERIE A – Vanni sulla ripresa del campionato di Serie A. «Stanno cercando di incastrare il calendario, l’Inter risulta particolarmente disgraziata perché con i recuperi avrebbe tante partite da fare e questo non fa piacere ai nerazzurri».

RISCATTO – Vanni sul futuro di Mauro Icardi, attaccante di proprietà dell’Inter che sembra in procinto di essere riscattato dal Psg. «L’Inter vuole farlo fuori e i tempi stringono dato che mancano poche ore alla scadenza della clausola».

DESTINO – Vanni sul futuro di Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona. «Dalle parole di Ausilio per lui c’è più tempo, ma trattare un giocatore come lui non è uno scherzo».