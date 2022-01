Vanni: «Dybala-Inter molto complicato. Ci sono due ragioni in merito»

Franco Vanni, giornalista di ‘Repubblica, ha parlato in collegamento su Sky Sport 24 della situazione legata a Dybala. Difficile che la Joya possa vestire il nerazzurro per due motivi importanti

COMPLICATO − Vanni sulla vicenda Dybala-Inter: «Penso che Marotta stimi Dybala tanto perché c’era lui alla Juventus quando l’argentino arrivò. Operazione complicata per due ragioni: tutto dipende dal dialogo tra giocatore e club, lui è amato dalla Juventus e dai suoi tifosi. L’Inter è alla finestra. Certo che Marotta, essendo un uomo di grande esperienza, tiene aperta una porta. Per l’Inter sarebbe però economicamente un salasso perché non sarà possibile attivare il decreto crescita per pagare ingaggi monstre in quanto la Joya arriverebbe da un altro club italiano e non da uno straniero. Otto milioni a stagione sono 16 a lordo. Scommetto su un Dybala che non va all’Inter».