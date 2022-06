Vanheusden via dall’Inter? Futuro ancora in Serie A: 4 club interessati – TS

Zinho Vanheusden rientrerà all’Inter dal suo prestito al Genoa. Per il difensore, però, si prospetta un altra cessione: su di lui, secondo Tuttosport, quattro squadre di Serie A

FUTURO – Zinho Vanheusden rientrerà all’Inter dopo la sua esperienza, in prestito, al Genoa. Il suo rientro in nerazzurro, però, dovrebbe essere solo di passaggio: secondo Tuttosport, infatti, sul difensore belga hanno messo gli occhi ben quattro squadre di Serie A. Si tratta di Sampdoria, Verona, Spezia ed Udinese. È aperta, quindi, la corsa al difensore nerazzurro che potrebbe così continuare il suo percorso di crescita in Serie A in una squadra pronta a concedergli un buon minutaggio.

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini – Alessandro Gramigni