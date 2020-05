Vanheusden torna sul mercato: Atalanta interessata ma l’Inter c’Ã¨ – GdS

Vanheusden torna sul mercato: Atalanta interessata ma l’Inter c’è – GdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’Atalanta sarebbe interessata al giovane Zinho Vanheusden, giovane difensore belga cresciuto tra Standard Liegi e Inter, ora tornato a titolo definitivo in Belgio.

RITORNO IN ITALIA? – Zinho Vanheusden dopo gli anni nella primavera dell’Inter, è tornato allo Standard Liegi in prestito, prima di essere acquistato per 12 milioni dallo stesso club belga, concedendo però un diritto di opzione su eventuale riacquisto per l’Inter. Lo Standard Liegi dal canto suo sta attraversando un periodo di crisi finanziaria, e potrebbe cedere il gioiellino per meno di 12 milioni. Già pilastro della squadra (fascia da capitano e ben 28 partite da titolare). Diverse squadre sono interessate al giovane ragazzo, soprattutto in Italia, come Sampdoria e in particolare l’Atalanta. Secondo la rosea però il club di Percassi “difficilmente sceglierebbe di investire 12 milioni per un difensore, seppur molto quotato”. La dirigenza bergamasca dovrà comunque fare i conti con l’Inter.