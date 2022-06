Vanheusden, tante richieste dalla Serie A. L’Inter ha un’idea precisa – TS

Zinho Vanheusden è di rientro all’Inter dopo il prestito al Genoa. Per il difensore tante richieste da diversi club di Serie A: i nerazzurri hanno un’idea precisa

FUTURO – Zinho Vanheusden rientrerà all’Inter dopo la sua esperienza, in prestito, al Genoa, segnata inevitabilmente dai problemi al ginocchio. Nonostante ciò il calciatore ha diverse richieste dalla Serie A: secondo secondo Tuttosport, infatti, sul difensore belga hanno messo gli occhi Sampdoria, Verona, Spezia ed Udinese, pronte ad accogliere “Zinho” con la formula del prestito. L’Inter dal canto suo ha intenzione, almeno all’inizio, di portare Vanheusden in ritiro con la squadra. Poi sarà il momento di partire per cercare minuti altrove.

Fonte: Tuttosport – FM