Vanheusden, tante difficoltà all’AZ: Inter contattata da un suo ex club!

Vanheusden è in prestito dall’Inter all’AZ Alkmaar. In Olanda però tante complicazioni dovute soprattutto ai soliti infortuni. Una sua ex squadra però ha chiesto informazioni per riprenderlo

APPREZZATO − Nonostante le difficoltà all’AZ Alkmaar, Zinho Vanheusden continua ad essere apprezzato. Soprattutto dallo Standard Liegi, sua ex squadra che lo vorrebbe riportare nuovamente a casa. Come riferisce Hln.be, il club belga ha già contattato sia Inter che AZ per capire meglio la situazione del ventitreenne. L’intenzione è quella di riportarlo indietro con la formula del prestito. Opzione gradita anche all’Inter, che non vorrebbe privarsi del ragazzo. Vanheusden sta recuperando dalla frattura al piede e in questa stagione ha giocato solo tre volte tra campionato e Conference League.