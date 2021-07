Vanheusden, sarà Serie A: i motivi del no Inter al ritorno allo Standard Liegi

Per Zinho Vanheusden, dopo il riacquisto da parte dell’Inter dallo Standard Liegi, si profila un prestito ad una squadra di Serie A.

NO RITORNO – Secondo quanto riportato da HLN.be, non ci sarà un ritorno in prestito allo Standard Liegi per Zinho Vanheusden dopo il riacquisto dell’Inter per 16 milioni di euro. Il sito spiega anche i motivi del no da parte del club nerazzurro.

MOTIVI – Quest’ultimo non ritiene utile una nuova esperienza del giocatore tra le fila della squadra belga. La società meneghina crede che in Belgio il calciatore non possa fare altri passi avanti, a maggior ragione per il fatto che lo Standard Liegi non giocherà in Europa.

SERIE A – Viceversa con un prestito in una squadra di Serie A Vanheusden potrebbe continuare a crescere (per poi tornare all’Inter, ndr).

Fonte: HLN.be