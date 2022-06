Vanheusden recupero dall’infortunio, poi mercato: l’idea dell’Inter – TS

Zinho Vanheusden rientrerà all’Inter dal suo prestito al Genoa. Il difensore, al momento, sta recuperando dall’infortunio al ginocchio. Poi sarà tempo per scegliere il suo futuro

FUTURO – Zinho Vanheusden rientrerà all’Inter dopo la sua esperienza, in prestito, al Genoa. Esperienza sfortunata, con il calciatore belga fermato da un infortunio al ginocchio che non gli ha dato la giusta continuità. Il difensore, scrive Tuttosport, al momento si trova ad Anversa per il recupero dall’infortunio: presto tornerà a correre e, una volta abile, discuterà del suo futuro con il club nerazzurro. L’Inter ha le idee chiare: per il difensore belga si prospetta infatti un altro prestito.

Fonte: Tuttosport