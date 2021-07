Vanheusden preannunciato dal Genoa: in gruppo in ritiro

Vanheusden non è ancora ufficiale al Genoa, ma è come se lo fosse già. Il difensore si è unito in ritiro ai rossoblù, come annunciato dal sito del club ligure. Ha pure giocato un tempo ieri in amichevole: arriva in prestito dall’Inter.

TRASFERIMENTO DEFINITO – “I giocatori Davide Biraschi, Valon Behrami, che ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2022, Steeve Eyango, Stefano Sturaro e il nuovo acquisto rossoblù Stefano Sabelli hanno raggiunto il ritiro di Neustift, dove il Genoa continuerà la prima parte della preparazione estiva fino al 24 luglio, e si aggiungono così ai nuovi acquisti Lorenzo Andrenacci, Aleksander Buksa e Zinho Vanheusden“. Per quest’ultimo non c’è ancora l’ufficialità dei due club (e la Lega Serie A riporta solo il ritorno all’Inter, ufficiale da martedì). La citazione come nuovo acquisto, però, preannuncia il trasferimento comunque già definito.

Fonte: GenoaCFC.it