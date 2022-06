Vanheusden piace in Serie A, ma l’Inter ha già deciso il suo futuro – CdS

Vanheusden è rientrato dal prestito dopo la retrocessione del Genoa, e spera presto di ritrovare continuità. In Serie A lo vogliono in due. L’Inter in ogni caso ha già deciso il suo futuro.

IN SERIE A – Zinho Vanheusden probabilmente inizierà anche la nuova stagione sotto la guida di Simone Inzaghi, ma secondo il Corriere dello Sport il difensore non resterà nerazzurro per questa stagione. Il belga è corteggiato da Spezia e Sampdoria. Dopo il nuovo infortunio e la retrocessione del Genoa il giocatore ha bisogno di giocare e per questo partirà ancora una volta in prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti