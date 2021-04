Vanheusden, ok ad allenarsi. Padre: «Futuro, decidono Inter e Standard»

Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter vanta un’opzione di riacquisto, può tornare ad allenarsi dopo il grave infortunio al legamento anteriore destro

ALLENAMENTI – Come riportato da RTL Sport, Zinho Vanheusden ha ricevuto il via libera dal suo chirurgo per riprendere gli allenamenti con la palla. Si tratta ancora di esercizi semplici, ma potrebbe tornare con il gruppo in due settimane. Dovrà poi ritrovare ritmo prima di tornare a giocare qualche minuto, probabilmente dunque non in questa stagione.

FUTURO – Intanto Johan Vanheusden, papà di Zinho, ha parlato del futuro di suo figlio, difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter vanta un diritto di riacquisto, ai microfoni di Het Laatste Nieuws. «Sarebbe rimasto anche felicemente. Solo questo è qualcosa che deve essere chiarito tra Inter e Standard. Per ora abbiamo poche idee».

Fonti: RTL.be – Alexandre Braeckman; Het Laatste Nieuws via Voetbal24.be