Vanheusden, il padre: «Forse tornerà all’Inter o in Belgio in un caso»

Johan Vanheusden, padre di Zinho, difensore dell’Inter in prestito al Genoa, ha parlato del futuro del figlio.

FUTURO – Queste le parole di Johan Vanheusden, padre di Zinho, difensore dell’Inter in prestito al Genoa, sul futuro del figlio. «Forse tornerà all’Inter, forse si parlerà di un ritorno in Jupiler Pro League se non giocherà le prossime partite – ha detto a La Capitale –. Restiamo comunque sereni. Zinho ha già giocato tanti big match contro club come Inter e Napoli. In questa stagione si tratta di adattarsi alla Serie A, che è di un livello diverso rispetto al Belgio».

Fonte: Voetbalnieuws.be