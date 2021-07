Vanheusden oggi rientrato all’Inter, ma è già del Genoa: arriva in ritiro – Sky

Vanheusden oggi è rientrato all’Inter in maniera ufficiale (vedi articolo), ma solo di passaggio. Il difensore è già del Genoa: come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha raggiunto in serata il ritiro.

TOCCATA E FUGA – Zinho Vanheusden è da oggi di nuovo un giocatore dell’Inter, ma giocherà in prestito al Genoa. Nel corso del pomeriggio i nerazzurri hanno comunicato il riacquisto dallo Standard Liegi, per una cifra che si aggira sui sedici milioni di euro. Tuttavia, come anticipato dal direttore sportivo rossoblù Sergio Marroccu, la trattativa era in dirittura d’arrivo (vedi articolo). Vanheusden ha raggiunto stasera il ritiro di Neustift, in Austria, dove si aggregherà al gruppo di Davide Ballardini. Lo riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale”. Per Vanheusden il trasferimento al Genoa sarà in prestito.