Vanheusden oggi atteso a Milano. Dopo riacquisto Inter futuro in Serie A?

Zinho Vanheusden atteso nella giornata di oggi a Milano: riacquisto da parte dell’Inter per il difensore dello Standard Liegi.

RIACQUISTO – Secondo quanto riportato dal quotidiano fiammingo Het Nieuwsblad, il difensore dello Standard Liegi, Zinho Vanheusden, oggi è a Milano per finalizzare il suo riacquisto da parte dell’Inter per 16 milioni di euro. Al di là di ciò, il futuro del giocatore è ancora da definire.

PREPARAZIONE – Il club nerazzurro avrebbe intenzione di fargli compiere tutta la preparazione con la prima squadra per comprendere le intenzione del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Tuttavia, vista la presenza in difesa di tre titolatissimi, quali sono Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, dovrebbe essere ceduto in prestito per una stagione.

FUTURO – Nonostante il club belga sogni di riaverlo tra le proprie fila, all’Inter interesserebbe maggiormente un club di Serie A in vista di un suo futuro nella propria squadra. È in questo senso il Sassuolo (ma anche lo Spezia, ndr) sarebbe interessato al giocatore.

Fonte: RTL.be