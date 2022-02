Vanheusden in estate tornerà all’Inter, ma il club valuta anche altri nomi

Vanheusden rientrerà all’Inter al termine della stagione. La società ha seguito i suoi progressi e può ancora migliorare. Valutazioni di mercato (in entrata e in uscita).

VALUTAZIONI – Vanheusden al termine della stagione rientrerà alla base dal prestito al Genoa. Il ragazzo (ricordiamo già nel giro della nazionale Belga) ha mostrato dei miglioramenti, e può fare sicuramente di più soprattutto sotto la guida del nuovo tecnico Alexander Blessin. L’Inter a marzo inizierà a fare valutazioni in vista del mercato estivo, e in particolare in difesa. Stefan de Vrij come sottolineato questa mattina da TuttoSport (vedi articolo), potrebbe salutare per trasferirsi altrove. Bremer è sempre in cima alla lista dei desideri, ma attenzione anche ad altri possibili investimenti a zero come Luiz Felipe della Lazio, ma anche Ginter del Borussia Monchengladbach (su cui però il Bayern Monaco sembrerebbe essere in vantaggio).