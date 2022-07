Vanheusden, Huiberts (AZ Alkmaar): «C’è l’accordo con l’Inter! In chiusura»

Zinho Vanheusden vicinissimo all’AZ Alkmaar. L’Inter ha trovato l’accordo con il club olandese. A rivelarlo Huiberts, dirigente della società tulipana

VANHEUSDENZ IN OLANDA − Il difensore belga è pronto a trasferirsi dall’Inter all’AZ Alkmaar. A confermarlo su RTL 7 il dirigente degli olandesi, Max Huiberts: «Posso essere chiaro su Zinho. Abbiamo un accordo con l’Inter. Dobbiamo ancora discutere le ultime condizioni personali con il suo agente, ma probabilmente l’affare andrà in porto. Tutto dovrà ancora essere messo su carta. Al momento il giocatore è già con noi. Non si sta ancora allenando con il gruppo, ma siamo alle battute finali per chiudere l’operazione».

Fonte: voetbalzone.nl