Vanheusden come Bastoni: prestito in Serie A, poi ritorno all’Inter – TS

Vanheusden al Genoa, accordo praticamente raggiunto per il prestito del difensore belga riacquistato dall’Inter. Operazione che, come riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, ricorda quella di Alessandro Bastoni.

AL GENOA – Vanheusden in queste ore sta definendo il suo futuro. Dopo l’esperienza in patria allo Standard Liegi, l’Inter ha praticamente trovato l’accordo con il Genoa, meta preferita del calciatore. Il difensore si trasferirà in prestito secco al Genoa, operazione che ricorda tanto, per filosofia, quella di Alessandro Bastoni che, in prestito al Parma, poi tornò all’Inter dopo appena un anno per diventare un pilastro del club.

Fonte: TuttoSport.