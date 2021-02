Vanheusden brucia le tappe dopo l’infortunio! Ma il ritorno all’Inter è certo

Standard Liege’s Belgian defender Zinho Vanheusden reacts at the end of the UEFA Europa League group D football match between Benfica and Standard Liege at the Luz stadium in Lisbon on October 29, 2020. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi (in prestito dall’Inter) fermo da tempo per un brutto infortunio, potrebbe tornare in campo prima del previsto. Lo dice il CEO dello Standard, che conferma anche il suo ritorno in nerazzurro a fine stagione

DESTINO SEGNATO – «Non sarei sorpreso se Zinho Vanheusden tornasse in campo prima della fine della stagione – ha detto il CEO dello Standard Liegi, Alexandre Grosjean, al quotidiano belga Het Belang van Limburg – Il nostro medico ha visitato Anversa questa settimana. È rimasto impressionato dai suoi progressi. La volontà di Zinho di tornare è molto forte». Dopodiché, sempre secondo il quotidiano, dovrebbe essere certo il ritorno all’Inter, nonostante le preoccupazioni finanziarie che il club milanese sta attualmente affrontando. Gli accordi presi con un anno e mezzo fa dovrebbero essere rispettati indipendentemente dalla proprietà nerazzurra. Lo Standard, infatti, ha già versato all’Inter più di 12 milioni di euro, raggiungendo l’accordo per un’opzione di riacquisto di 17 milioni di euro, che però difficilmente verrà esercitata a fine stagione.

Fonte: Het Belang van Limburg