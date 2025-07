Vanheusden è ancora dell’Inter, ma si trova in prova in Spagna!

Il nome di Zinho Vanheusden non è ovviamente nuovo dalle parti di Viale della Liberazione. Il difensore belga, ancora di proprietà dell’Inter, lascerà la Beneamata e al momento si trova in Spagna. Il punto sul suo futuro.

CHE FINE HA FATTO? – Ma Zinho Vanheusden è ancora dell’Inter? Si tratta di un interrogativo che i tifosi nerazzurri si pongono praticamente ogni estate. Un po’ come accadeva con l’iconico Samuele Longo. La risposta è sì: il difensore belga è ancora di proprietà del club nerazzurro. Zinho, 25 anni, ha avuto una carriera finora costellata da tantissimi infortuni, che lo hanno pesantemente influenzato. Se non avesse avuto tutti questi guai fisici, sicuramente avrebbe avuto una carriera totalmente diversa, perché le qualità non gli mancano. Nella scorsa stagione, il ragazzo ha giocato a titolo temporaneo al KV Mechelen in Belgio ma per un problema di ernia inguinale ha dovuto saltare praticamente tutta la stagione.

Vanheusden ha ancora un anno di contratto con l’Inter

IN PROVA – Al momento, come riferisce dalla Spagna il media Marbella Directo, Vanheusden si trova in prova proprio al Marbella, anche se ieri non ha partecipato alla sfida amichevole della squadra spagnola, che milita nella terza divisione del campionato spagnolo, persa 0-4 contro il Castilla. Il suo futuro rimane tutto da scrivere. Il suo contratto con l’Inter scade ufficialmente il prossimo 30 giugno 2026.