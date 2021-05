COME DA ACCORDI – Vanheusden potrebbe tornare all’Inter come da accordi ribaditi dallo Standard Liegi . Secondo quanto riportato da “TuttoSport” il club belga chiede il rispetto degli accordi tra loro e l’Inter per il riacquisto del ragazzo. Ci sarebbe una carta scritta secondo la quale i nerazzurri si impegnerebbero a riacquistare il giovane difensore per circa 16 milioni. Un’operazione che ricorda molto quella che ha riportato Pinamonti in nerazzurro.

