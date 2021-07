Vanheusden, accordo raggiunto tra Inter e Standard Liegi: firma in arrivo

Vanheusden farà ritorno all’Inter per poi probabilmente essere girato nuovamente in prestito allo Standard Liegi (vedi articolo). Secondo il giornalista Sacha Tavolieri, il club nerazzurro e quello belga hanno trovato l’accordo

ACCORDO RAGGIUNTO – Zinho Vanheusden tra l’Inter e lo Standard Liegi. Secondo il giornalista Sacha Tavolieri, infatti, i due club hanno trovato l’accordo e il nuovo contratto verrà firmato a breve: “Va tutto bene per Vanheusden. Accordo raggiunto tra l’Inter e lo Standard Liegi per il giocatore che dovrebbe firmare un nuovo contratto questo pomeriggio e dovrebbe essere prestato a buon mercato. Non sappiamo ancora se sarà allo Standard o meno. Zinho Vanheusden dovrebbe prendere un aereo domani. Conferma quindi anche del fatto che questa trattativa è nella sua fase decisiva”.