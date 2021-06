Vanheusden, accordi Inter chiari: opzione aggiuntiva in difesa – SI

Vanheusden dovrebbe tornare all’Inter dallo Standard Liegi. Il difensore belga, che ha purtroppo dovuto superare diversi infortuni al ginocchio, ha un accordo per il rientro. Secondo Sportitalia sarà poi Inzaghi a valutarlo.

DI RIENTRO – L’Inter può rinnovare il contratto di Andrea Ranocchia, dopo aver esercitato la clausola per Danilo D’Ambrosio. Poi, come batteria di difensori, può esserci anche Zinho Vanheusden. Il giornalista Gianluigi Longari, nel corso di “Sportitalia Mercato“, conferma come ci sia un accordo già definito con lo Standard Liegi per riportarlo a Milano. Sarà poi Simone Inzaghi a valutarlo in ritiro, per capire se e come utilizzarlo nella prossima stagione. Ma per l’Inter Vanheusden può essere considerato come un “nuovo acquisto”.