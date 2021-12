Van der Sar: «Abbiamo supportato sempre Onana. Via a zero? Una moda»

Edwin Van der Sar ha parlato di Onana e di come l’Ajax lo abbia sempre trattato benissimo. Il portiere lascerà i lancieri a zero per accasarsi all’Inter in estate

OPPORTUNITÀ − Van der Sar su Onana: «Abbiamo dato ad Andre l’opportunità in giovane età e ha dimostrato di avere molto da offrire. Avrei voluto riempire un po’ meglio il suo pacchetto natalizio, con un bel bonus, ma probabilmente aggiungerà quel bonus lui stesso a alla fine di questa stagione in un nuovo club. Lo abbiamo supportato pienamente nel suo caso di doping e pensiamo di avergli fatto alcune buone offerte per prolungare il suo contratto. Oltre al valore sportivo, come un grande club in una piccola competizione, beneficiamo anche dei trasferimenti. Questo è un una parte importante del nostro processo aziendale».

MODA − Così Van der Sar sulla tendenza dei trasferimenti a zero: «Se questo diventa di moda, allora è minaccioso per l’Ajax. Abbiamo bisogno di tasse di trasferimento per essere in grado di recuperare il ritardo con grandi d’Europa. Marc Overmars e io vorremmo cambiare questo, ma è più facile a dirsi che a farsi».

Fonte: Het Parool