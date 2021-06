Van de Beek torna in orbita Inter? Sale il rischio di un’asta italiana

Donny Van de Beek potrebbe lasciare il Manchester United dopo una sola stagione. Su di lui c’è l’Inter, assieme ad altri due club italiani secondo la testata belga Voetbal Nieuws.

RITORNO DI FIAMMA – L’Inter continua pensare a rinforzare il centrocampo. Dopo l’arrivo di Hakan Calhanoglu (vedi annuncio), la dirigenza avrebbe puntato – di nuovo – Donny Van de Beek. L’olandese viene da una stagione negativa col Manchester United, che sborsò 39 milioni di euro la scorsa estate per portarlo in Inghilterra. Un solo gol in 36 presenze, troppo poco persino per portarlo agli Europei, da cui il ct olandese Frank de Boer lo ha escluso. Secondo la testata belga Voetbal Nieuws la dirigenza nerazzurra sta sondando il terreno coi Red Devils. Ma sul centrocampista 1997 ci sono anche la Roma e il Milan, che vorrà colmare proprio il vuoto lasciato da Calhanoglu. L’Inter continuerà a monitorare la situazione, attendendo eventuali sviluppi favorevoli.

Fonte: voetbalnieuws.be