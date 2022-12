Van de Beek, Inter insiste. Nessun dubbio da parte dei nerazzurri

Donny van de Beek, centrocampista olandese del Manchester United, sarebbe nel mirino dell’Inter. L’indiscrezione dalla Spagna.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’Inter insiste per Donny van de Beek. Nonostante il centrocampista olandese non abbia brillato tra le fila del Manchester United così come nel corso della sua esperienza all’Ajax, il Club nerazzurro non dubita delle sue qualità e sarebbe interessato all’olandese.

Fonte: MundoDeportivo.com