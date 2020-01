Valverde: “Vidal voci sull’Inter? Non pensiamo che vada via, poi vediamo”

Valverde non esclude la partenza di Vidal direzione Inter, anche se non è del tutto convinto che il cileno rimanga. Nella conferenza stampa di vigilia della semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, in programma domani alle ore 20 in Arabia Saudita, l’allenatore del Barcellona ha risposto a una domanda sull’obiettivo dei nerazzurri.

VOCI NON CALATE – Nonostante in Spagna, anche oggi, si sia parlato di Arturo Vidal “blindato” dal Barcellona (vedi articolo) non calano le voci sull’Inter. Di questo è stato chiesto conto al tecnico Ernesto Valverde: «Parlo con lui così come parlo con gli altri. In principio lui è un giocatore che sta con noi, non dobbiamo pensare che vada via in un altro club. Sta facendo un buon lavoro con la nostra squadra, per prima cosa è con noi poi vediamo. In ogni caso io conto su di lui. Domani vediamo se inizia dall’inizio o se subentra, non ho ancora deciso».