Valverde su Vidal: “Non ci saranno uscite! Denuncia? A livello sportivo…”

Valverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Espanyol-Barcellona, derby catalano valido per la diciannovesima giornata di Liga. Il tecnico blaugrana risponde alle domande su Vidal e i rumors che lo danno vicino all’Inter (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

DENUNCIA – Ernesto Valverde parla di Arturo Vidal e della denuncia nei confronti del Barcellona (vedi articolo): «So che si è parlato di una differenza a livello contrattuale, però non credo che possa avere alcuna ripercussione a livello sportivo. Almeno questa è la cosa che interessa a me: lui a livello sportivo si trova bene come sempre. Si è allenato bene, poi le altre questioni le deve risolvere con il club».

NIENTE USCITE – Immancabile la domanda sul mercato in uscita, con Vidal nel mirino dell’Inter di Antonio Conte. Valverde però rassicura i tifosi su altre eventuali partenze: «È vero che c’era la possibilità che partisse Carles Aleñá, non pensavo così presto ma il suo contratto lo prevedeva. Adesso nella sua posizione abbiamo un giocatore in meno, vediamo che cosa succede. Io penso che non ci saranno altre uscite, conto su quelli che ci sono come Riqui Puig e gli altri».