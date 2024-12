Valentin Carboni, quali gli scenari per il gioiello dell’Inter? Il punto

Valentin Carboni ha vissuto una stagione sfortunata, al Marsiglia, dopo che i francesi lo avevano acquistato dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto in estate. Varie le opzioni per il suo futuro.

IL PUNTO – Valentin Carboni rappresenta uno dei talenti più cristallini emersi dalla Primavera dell’Inter negli ultimi anni. Il calciatore argentino ha mostrato a più riprese, nel Monza di Raffaele Palladino, delle potenzialità non banali per un giovane in rampa di lancio. Le sue prestazioni con i brianzoli ne hanno attirato l’interesse di una big della Ligue 1, il Marsiglia di Roberto De Zerbi, tanto da determinare l’esito che si è visto nell’ultima sessione estiva di mercato. Il calciatore classe 2005 è stato acquistato dai francesi con la formula del prestito con diritto di riscatto a 36 milioni e controriscatto fissato a 40.

Carboni e le opzioni per il futuro: Inter in moto

LO SCENARIO – A causa del grave infortunio al crociato rimediato da Carboni all’inizio di questa stagione, la sua avventura con il Marsiglia è già terminata. Per il momento, però. I francesi, infatti, non escludono la possibilità di imbastire una nuova trattativa con l’Inter per provare a realizzare quanto non è stato possibile in quest’annata. Il calciatore argentino ha scelto, in estate, di aderire al progetto del Marsiglia grazie alla presenza di Roberto De Zerbi sulla panchina dei transalpini. L’idea di poter tentare un’esperienza bis con il club francese non sarebbe da escludere, a maggior ragione se il tecnico ex Sassuolo dovesse restare saldo sulla sua panchina.