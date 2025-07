Carboni al Genoa: la formula definitiva per valorizzare il talento dell’Inter

Valentin Carboni sceglie l’Italia e quindi la Serie A. L’argentino opta per giocarsi tutte le sue carte per impressionare quest’anno la dirigenza nerazzurra.

OPERAZIONE – Valentin Carboni rimane in Italia sponda Genoa. L’accordo con i rossoblù è praticamente totale e prevede la formula del prestito secco per la prossima stagione. Non è presente il diritto di riscatto per l’operazione di mercato. Ci sono invece dei bonus legati alle presenze del giocatore con la maglia del Genoa. È una piazza importante e una tappa fondamentale per Carboni al fine di ritrovare la migliore forma fisica e minuti nelle gambe. Nella stagione 2024/2025 causa infortunio è riuscito a collezionare solo 4 presenze giocando solo 100 minuti in totale nella Ligue 1 con la maglia del Marsiglia. La rinascita c’è stata proprio con l’Inter nel Mondiale per Club dove non solo è riuscito ad incidere con un gol importante al 92° minuto ma ha impressionato anche per la sua qualità nel gestire il pallone.

Valentin Carboni in prestito per crescere e convincere

FUTURO – Valentin Carboni scegliendo di rimanere in Italia, molto probabilmente ha voluto lanciare un messaggio a società e tifosi: rimango in Italia per convincere il mondo nerazzurro. L’argentino è consapevole del nuovo corso dell’Inter. In questa nuova fase ci sarà tanto spazio per i giovani e Carboni spera di fare molto bene con il grifone proprio per ritagliarsi un posto da protagonista nell’Inter del futuro. Christian Chivu adotterà 2 o 3 moduli, a seconda delle necessità, interscambiabili ovvero il 3-5-2, il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1. In tutti e tre le tipologie di schieramento l’argentino potrebbe avere un ruolo fondamentale con la sua tecnica. Potrebbe essere utile come mezz’ala nel classico 3-5-2 ma anche e soprattutto utile come trequartista negli altri due moduli. Chivu punterà molto sull’estro e sull’esplosività dei giovani talenti dell’Inter. Carboni sarà sicuramente un giocatore altamente spendibile nell’Inter che verrà.