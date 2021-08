Vagiannidis, ultime ore di Inter: ancora misteriosa la prossima destinazione

Vagiannidis è uno degli esuberi in uscita dall’Inter in queste ultimissime ore di mercato. L’esterno greco nerazzurro non conosce ancora la sua prossima destinazione

USCITA LAST MINUTE – Non si sta allenando con la Prima Squadra di Simone Inzaghi ma allo stesso tempo non può essere considerato un elemento utile per il Settore Giovanile. Essendo già fuori dal range di età per il Campionato Primavera 1. La situazione di Georgios Vagiannidis a Milano è paradossale. L’esterno destro classe 2001 nelle prossime ore lascerà l’Inter, insieme al “fedele” Facundo Colidio (vedi focus). Per il 19enne greco (prossimo ai 20 anni, ndr) si prospetta un prestito, possibilmente nella Serie B italiana anziché all’estero. Ma ormai non si possono escludere sorprese. Dopo aver perso un anno in Belgio, Vagiannidis spera in un anno di rivalsa. E lo spera anche l’Inter…