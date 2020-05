Vagiannidis, Inter piÃ¹ vicina: il tecnico lo escude dalla rosa – TS

Vagiannidis, Inter più vicina: il tecnico lo escude dalla rosa – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport” l’Inter è sempre più vicina al giovane Vagiannidis, terzino del Panathinaikos in scadenza, non ha intenzione di rinnovare il contratto.

INTESA VICINA – L’Inter segue il giovane Vagiannidis ormai da almeno due settimane, ed è stato tra i primi club, se non addirittura il primo, ad interessarsi seriamente al giovane talento Under-19 del Panathinaikos, esploso in prima squadra lo scorso 16 febbraio contro il Panetolikos, adattato nel ruolo di esterno alto, ha segnato un gol servendo anche l’assist per il 2-0. Il suo contratto è in scadenza, e il suo entourage non ha voluto rinnovare il con il club greco. L’Inter ha anticipato e superato la concorrenza di Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, e il suo addio è stato già anticipato dal tecnico della squadra. La società nerazzurra ha offerto al ragazzo un contratto di cinque anni con un ingaggio di circa 500mila euro a stagione. In questa stagione con il Panathinaikos ha già raccolto ben 4 gol in 15 gare. Antonio Conte lo aspetta per studiarlo da vicino, con possibilità di mandarlo in prestito in un club amico (come l’Hellas Verona) per fare esperienza e conoscere il calcio italiano.

