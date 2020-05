Vagiannidis ha deciso: no al rinnovo! Inter avanti, ma ci sono altri tre club

Condividi questo articolo

Vagiannidis è nel mirino dell’Inter, che potrebbe portarlo in Italia e poi girarlo in prestito (vedi articolo). Secondo quanto trapela dalla Grecia, il giovane terzino del Panathinaikos ha deciso di non rinnovare e andare all’estero. I nerazzurri sono avanti ma ci sono altre tre pretendenti. Di seguito quanto rivelato da sportdog.gr

POLE POSITION – Georgios Vagiannidis, terzino classe 2001 in scadenza di contratto con il Panathinaikos, ha deciso di rifiutare il rinnovo e provare un’esperienza all’estero. L’Inter è già sulle sue tracce e tratta con la famiglia del ragazzo, che gestisce le negoziazioni. Nessun contratto firmato, per il momento, ma la famiglia di Vagiannidis fa trapelare che la trattativa con il club nerazzurro è in stato avanzato. Nonostante questo, sottolineano, le porte non sono chiuse a nessuno. E proprio in questi ultimi giorni, nella corsa al giovane talento, si sono aggiunti Manchester City, Siviglia e un terzo club del quale non è stato svelato il nome. All’Inter, però, spetta la prima parola.

Fonte: sportdog.gr – Nikos Stergiou