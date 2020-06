Vagiannidis all’Inter grazie a una vecchia conoscenza della Serie A – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” svela un retroscena di mercato. Per l’arrivo di Vagiannidis all’Inter è stato fondamentale l’aiuto di un ex della Serie A.

EX ATTACCANTE – L’Inter si è assicurata un talento a parametro zero. il giovane Vagiannidis è pronto a sbarcare in Italia per le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto. Poi toccherà a Conte valutare se sarà pronto per la prima squadra o sarà meglio un prestito. L’accordo è stato chiuso grazie a una vecchia conoscenza del calcio italiano, Zisis Vryzas, attaccante greco come il terzino che ha giocato in Serie A con Fiorentina e Perugia. Oggi fa il procuratore. Lui, che conosce bene il nostro calcio, ha pilotato le scelte del ragazzo e della famiglia verso l’Italia. L’Inter ringrazia.