Vagiannidis accontentato: lascia l’Inter per tornare in Grecia! Rimane solo una clausola

Vagiannidis lascia l’Italia e torna in Patria, dove lo aspetta il “suo” Panathinaikos. In Grecia si dà l’operazione tra le parti è in dirittura d’arrivo e per l’Inter si può parlare già di addio definitivo

RITORNO A CASA – L’avventura di Georgios Vagiannidis all’Inter può definirsi chiusa. In largo anticipo. Niente prestito, come ipotizzato fino a stamattina (vedi articolo). Tutt’altro. Il classe 2001 greco verrà “liberato” dall’Inter così da potersi riunire a costo zero al Panathinaikos. Non proprio un trasferimento a parametro zero, ma una sorta di cessione a titolo gratuito. L’Inter, infatti, manterrà una percentuale sulla rivendita di Vagiannidis da parte del Panathinaikos. Questa l’unica “clausola” che prova a mantere l’Inter. In Grecia la notizia è stata ripresa da più fonti, che parlano di fumata bianca imminente. Vagiannidis firmerà un nuovo contratto di durata triennale o quadriennale. Si attendono conferme sulla formula e quindi l’annuncio da parte di entrambi i club.

Fonte: Panathinaikos 24 – Dionisis Desyllas