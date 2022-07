Vaciago: «La Juventus può fare un favore all’Inter! Bremer? Offerta bassa»

Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha parlato del mercato dell’Inter che può intrecciarsi con quello della Juventus. Occhio ad un favore in materia attaccanti. Poi una considerazione su Bremer

INTRECCIO INTER-JUVENTUS − Guido Vaciago su Calciomercato.it aggiorna sui movimenti di mercato dei nerazzurri: «Secondo me, la Juventus può andare a prendere Edin Dzeko come vice Dusan Vlahovic e indirettamente farebbe un favore all’Inter per l’arrivo di Paulo Dybala. È qualcosa a cui hanno pensato. Ma non è prioritario. Per Gleison Bremer l’Inter è proprio tanto avanti, credo ci sia un accordo con il giocatore ma non so quanto sia blindato. Presto scopriremo se può esserci un inserimento o meno, se la trattativa fra Chelsea e Juventus per Matthijs de Ligt dovesse andare in porto. I bianconeri potrebbero davvero fare irruzione nella trattativa fra l’Inter e il Torino. Ricordiamo che l’Inter sta trattando Bremer su una base molto bassa, quindi i bianconeri potrebbero rilanciare e lì si scoprirebbero le carte anche sulle volontà del calciatore».