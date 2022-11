USA-Galles, le ufficiali: Ausilio e Marotta osservano due statunitensi titolari

La seconda gara del Girone B tra USA e Galles sta per cominciare. Nella formazione statunitense partono titolari anche due giocatori che negli ultimi giorni sono stati accostati all’Inter.

TITOLARI – Tra pochi minuti scenderanno in campo gli USA e il Galles, in quella che è la seconda partita del girone B, dopo Inghilterra-Iran di oggi pomeriggio (qui il report). Piero Ausilio e Giuseppe Marotta potrebbero essere particolarmente interessati alle prestazioni di due statunitensi. Trattasi di Antonee Robinson (qui dichiarato come obiettivo nerazzurro) e Yunus Musah. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

USA (4-3-3): Turner; Dest, Ream, ROBINSON; Zimmerman; McKennie, Adams, MUSAH; Pulisic, Weah, Sargent.

A disposizione: Horvath, Johnson, Reyna, Ferreira, Aaronson, de la Torre, Long, Morris, Roldan, Moore, Wright, Carter-Vickers, Yedlin, Acosta, Scally.

Allenatore: Berhalter.

GALLES (3-4-3): Hennessey; Rodon, Davies, Mepham; Roberts, Ampadu, Ramsey, Williams; James, Bale, Wilson.

A disposizione: Ward, Davies, Gunter, Allen, Johnson, Moore, Morrell, Lockyer, Williams, Harris, Thomas, Levitt, Cabango, Colwill, Smith.

Allenatore: Page.