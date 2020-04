Urzi: “Inter e altre 7 squadre già in...

Urzi: “Inter e altre 7 squadre già in contatto con me!”. E lo status ‘aiuta’

Urzi – attaccante del Banfield -, intervistato dall’emittente argentina TNT Sports attraverso una diretta su Instagram, ha citato le squadre interessate alle sue prestazioni sportive. Tra queste, anche l’Inter, che inoltre potrebbe trarre vantaggio dal suo status

INTERESSE CONFERMATO – L’Inter è sulle tracce del talentuoso Agustin Urzi da mesi, la conferma adesso arriva dal diretto interessato: «Boca Juniors, Racing Avellaneda, River Plate, Inter, Roma, Benfica, Atletico Madrid e non ricordo più! Potrebbe esserci anche la Fiorentina, perché la maggior parte proveniva dall’Italia. Tutti hanno parlato sia con il mio rappresentante sia con il club. La Premier League è un campionato in cui mi piacerebbe giocare. Con mio padre guardo molto il Manchester City di Sergio “El Kun” Aguero…». Nonostante la “minaccia” inglese e la lunga lista di pretendenti, lo status comunitario del classe 2000 Urzi, in possesso anche dal passaporto italiane, potrebbe tornare utile alle squadre di Serie A. A partire dall’Inter…