Un nuovo Crespo per l’Inter? Osservatore a visionarlo in Turchia

Tutti si ricordano quanto di glorioso ha fatto Crespo per l’Inter, nel 2002-2003 prima e dal 2006 al 2009 poi. Adesso c’è la possibilità di vedere in nerazzurro un suo omonimo, anche se ovviamente non parente (né tantomeno attaccante).

IL NOME NUOVO – In Turchia oggi viene accostato il nome di Miguel Crespo all’Inter. Lo fa Sporx, parlando di un osservatore della società che andrà a seguirlo sabato nella partita che il suo Fenerbahçe giocherà contro l’Istanbul Basaksehir. Si tratta di un centrocampista portoghese, classe ’96 e nato a Lione in Francia, in Turchia da settembre dello scorso anno. In questa stagione Crespo ha già segnato due gol in sei presenze in Super Lig, più altre sette partite in Europa League. Stando alle informazioni provenienti dalla stampa turca, da un mese e mezzo gli emissari dell’Inter lo stanno monitorando con attenzione. In passato su Crespo si era interessato l’Atlético Madrid, ora invece sono i nerazzurri a farsi avanti. La dirigenza del Fenerbahçe non vorrebbe lasciarlo partire a gennaio, ma soltanto a fine stagione. In questo caso, il prezzo che il club di Istanbul fa per Crespo (all’Inter ma non solo) è di quindici milioni di euro.

Fonte: sporx.com