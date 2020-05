Umtiti per Lautaro Martinez? Da Barcellona si insiste: scambi con l’Inter

Umtiti potrebbe essere uno dei giocatori da inserire nell’operazione Lautaro Martinez fra Inter e Barcellona. Ne è convinto il “solito” quotidiano catalano Sport, che in prima pagina riporta parole di Quique Setién: l’allenatore dei catalani si è espresso stasera (vedi articolo).

AL RIBASSO – Come sempre, Sport prevede in prima pagina acquisti multimilionari. “Quique Setién analizza il presente e il futuro del Barcellona: «Mi piacerebbe allenare Neymar». Risposta a Lionel Messi: «Si è creato un grande dibattito su questo tema. È chiaro che bisogna migliorare delle cose, però siamo convinti che ci sia del potenziale per vincere la Champions League». Acquisti benedetti: «Mi piacciono i grandi giocatori e Miralem Pjanic lo è. Lautaro Martinez, evidentemente, può adattarsi al gioco offensivo della squadra». A tutto per la Liga: «Voglio completare il campionato e vincere questa Liga in campo. I giocatori sono rientrati con forza e saremo preparati». L’Inter apre la porta per prendere Samuel Umtiti. Barcellona, potrebbe entrare nell’operazione Lautaro Martinez”.