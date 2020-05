Umtiti-Inter chiave per Lautaro Martinez? Sconto Barcellona – Sport

Condividi questo articolo

Stando a quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, molto attivo sul fronte Lautaro Martinez, il Barcellona potrebbe fare uno sconto sulla valutazione di Samuel Umtiti per convincere l’Inter

NUOVA VALUTAZIONE – Continua la partita a scacchi tra Inter e Barcellona. Lautaro Martinez continua a essere una priorità per il club catalano, che però deve fare i conti con i problemi economici. Ecco che l’ultima idea dei Blaugrana è quella di abbassare la valutazione di Samuel Umtiti a 30 milioni di euro, in modo da convincere i nerazzurri a inserire il difensore nella trattativa.

L’IDEA – All’Inter piace Umtiti, anche se i nerazzurri non hanno emergenze in difesa. Parte dei soldi risparmiati nel “trasferimento” andrebbero allo stipendio esoso del giocatore. La partenzadel difensore verso Milano, inoltre, sarebbe un sollievo per le casse del Barcellona. Insomma, si potrebbero prendere tre piccioni con una fava. Ma a oggi non c’è nessuna trattativa tra l’Inter e il giocatore, che vorrebbe restare in Catalogna ma sta ricevendo diverse pressioni da parte del club.

Fonte: Sportmediaset.